Названы сроки выхода дополнения для Cyberpunk 2077

Дополнение для Cyberpunk 2077 выйдет в 2023 году

CD Projekt RED анонсировала выход нового дополнения для Cyberpunk 2077. Об этом представители студии заявили во время квартальной презентации, запись которой доступна на YouTube.

В ходе отчета для инвесторов по итогам 2021 года руководители компании назвали сроки выхода дополнения для Cyberpunk 2077. По словам представителей CD Projekt RED, его релиз состоится в 2023 году. В компании не стали раскрывать точную дату.

Также в студии рассказали, что продажи Cyberpunk 2077 в рознице превысили 18 миллионов копий. Также за 15 лет продажи игр серии «Ведьмак» составили 65 миллионов копий, 40 миллионов пришлись на часть «Дикая охота».

Выручка CD Projekt RED составила 888 миллионов злотых, или около 16,7 миллиарда рублей. Прибыль за год достигла 209 миллионов злотых, или около 3,9 миллиарда рублей. Таким образом, по сравнению с 2020 годом прибыль сократилась на 82 процента.

В компании рассказали, что в течение 2022 года будут заняты поддержкой Cyberpunk 2077, разработкой следующей части «Ведьмака» и некстген-версией «Ведьмака 3», запуском однопользовательского режима «Гвинта», работой над неанонсированными проектами.

Ранее студия CD Projekt RED перенесла выпуск обновленной игры «Ведьмак 3» на более поздний срок. В компании не стали раскрывать точных сроков выхода тайтла, хотя изначально некстген-версия игры должна была выйти до конца весны.