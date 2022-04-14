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Выход «Ведьмака» перенесли

Выпуск обновленной игры «Ведьмак 3» для консолей нового поколения перенесли

Скриншот: The Witcher 3.

CD Projekt RED перенесла выпуск обновленной игры «Ведьмак 3» на более поздний срок. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте студии.

Представители польской студии заявили, что приняли решение продолжить работу над обновлением игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» силами внутренней команды. «В настоящее время мы оцениваем объем предстоящей работы, и поэтому вынуждены отложить релиз до дальнейших объявлений», — говорится в сообщении. В компании не стали раскрывать точных сроков выхода тайтла.

Журналисты издания Kotaku заявили, что решение закончить игру для консолей нового поколения своими силами связано с прекращением сотрудничества со студией Saber Interactive, которая ранее работала над «Ведьмаком». «Хотя штаб-квартира Saber Interactive находится во Флориде, ее первая игровая студия была создана в Санкт-Петербурге», — отметили авторы, намекнув, что разрыв отношений мог случиться из-за ситуации в мире.

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«На данный момент у нас нет дальнейших комментариев или заявлений», — ответили на запрос Kotaku представители CD Projekt RED. Представители Saber Interactive не смогли дать оперативного ответа.

Выход «Ведьмака 3» для приставок PlayStation 5 и Xbox Series X/S должен был состояться до конца весны. Ранее появление некстген-версии планировалось до конца 2021 года.

В конце марта CD Projekt RED объявила о начале работы над новой серией «Ведьмака». Представители компании не раскрыли сроков выхода игры, но отметили, что проект разрабатывается на движке Unreal Engine 5 вместо собственного REDengine.

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Андрей Ставицкий
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