На Украине задержали пытавшегося уехать в Молдавию в женской одежде мужчину

В Одесской области поймали пытавшегося выехать в Молдавию в женской одежде мужчину

На Украине сотрудники Государственной пограничной службы республики поймали переодетого в женскую одежду мужчину, пытавшегося в таком виде пересечь границу с Молдавией. Об этом сообщает Telegram-канал издания Ura.ru.

Отмечается, что гражданина Украины, пытавшегося уехать в Молдавию под видом женщины, задержали в Одесской области. При себе у него имелось удостоверение военнообязанного.

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной Рады внесли на рассмотрение законопроект о тюремных сроках для военнообязанных мужчин, которые не вернулись из-за рубежа в период проведения мобилизации. Если инициатива будет принята, таким украинским гражданам будет даваться 15 дней для возвращения на родину. В противном случае им будет грозить тюремный срок от пяти до десяти лет.