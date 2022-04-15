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На Украине задержали пытавшегося уехать в Молдавию в женской одежде мужчину

В Одесской области поймали пытавшегося выехать в Молдавию в женской одежде мужчину

Кадр: Кадр: Telegram-канал «URA.RU»

На Украине сотрудники Государственной пограничной службы республики поймали переодетого в женскую одежду мужчину, пытавшегося в таком виде пересечь границу с Молдавией. Об этом сообщает Telegram-канал издания Ura.ru.

Отмечается, что гражданина Украины, пытавшегося уехать в Молдавию под видом женщины, задержали в Одесской области. При себе у него имелось удостоверение военнообязанного.

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной Рады внесли на рассмотрение законопроект о тюремных сроках для военнообязанных мужчин, которые не вернулись из-за рубежа в период проведения мобилизации. Если инициатива будет принята, таким украинским гражданам будет даваться 15 дней для возвращения на родину. В противном случае им будет грозить тюремный срок от пяти до десяти лет.

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Алевтина Запольская
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