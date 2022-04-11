В Раде предложили сажать не вернувшихся на мобилизацию из-за границы

В Раду внесли законопроект о сроках для не вернувшихся на мобилизацию из-за границы мужчин

Депутаты Верховной Рады внесли на рассмотрение законопроект о тюремных сроках для военнообязанных мужчин, которые не вернулись из-за рубежа в период проведения мобилизации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст документа.

Речь идет об украинских гражданах, постоянно проживающих за границей или уехавших по неотложным делам в период боевых действий. Если инициатива будет принята, таким людям будет даваться 15 дней для возвращения на родину. В противном случае их смогут посадить на срок от пяти до десяти лет.

Кроме того, обязательному возвращению будут подлежать руководители всех органов власти, народные депутаты, прокуроры, работники правоохранительных органов, судьи. Уважительными причинами оставаться за рубежом парламентарии предложили считать запрет на выезд в стране пребывания, командировку, лечение в стационаре, стихийные бедствия и другие обстоятельства.

Ранее депутат Верховной Рады Валентин Наливайченко предложил выслеживать и наказывать любого российского солдата, который принимал участие в спецоперации на Украине. Он рассказал, что эта инициатива активно обсуждается с американскими и британскими спецслужбами.