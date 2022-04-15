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Байден отчитался о доходах своей семьи за год

Президент Байден обнародовал налоговую декларацию, за год его семья заработала $610 тысяч
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден опубликовал налоговую декларацию своей семьи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Согласно заявлению американской администрации, Байден и первая леди Джилл Байден за год заработали 610 тысяч долларов. Из этой суммы они выплатили примерно 150 тысяч долларов в качестве федеральных налогов. Отмечается, что ставка подоходного налога составила 24,6 процента.

Помимо этого глава США и его жена уплатили 30 тысяч долларов налогов в штате Делавэр, где у них есть семейный дом. Джилл Байден также заплатила 2,7 тысячи долларов в качестве налогов в штате Вирджиния.

Ранее президент Владимир Путин опубликовал декларацию о доходах за 2021 год. Согласно данным документа, доходы глава государства в прошлом году составили 10,2 миллиона рублей. Также указана собственность Путина: президент владеет квартирой площадью 77 квадратных метров, гаражом площадью 18 квадратных метров, двумя автомобилями ГАЗ М21, автомобилем «Нива» и автомобильным прицепом «Скиф».

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Марина Совина
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