В США нашли причину рекордной инфляции

WSJ назвала причиной рекордной инфляции в США политику демократов, а не Россию

Действия американской администрации во главе с демократом Джо Байденом привели к рекордному росту инфляции в США, а не политика Москвы. Такое мнение опубликовано в редакционной статье газеты The Wall Street Journal (WSJ).​​​

WSJ нашла причину рекордной инфляции и назвала ей политику демократов, а не Россию. Издание отметило, что значительно выгоднее обвинять в экономической ситуации Москву, чем грешить на собственный политический курс. «Но инфляция не дожидалась вторжения на Украину, и теперь замедлить ее будет сложно», — подчеркивается в материале.

В статье указано, что потребительские цены в США начали до начала российской спецоперации на Украине. Базовая инфляция без учета изменения стоимости продуктов питания и энергоносителей «выросла на 6,5 процента за последние 12 месяцев», а цены на услуги увеличились за год на 4, процента.

Поэтому «тенденция к существенному росту инфляции началась год назад, когда пост президента занял Джо Байден». Издание заявило, что он осуществлял «комбинацию чрезмерных федеральных расходов и мягкой денежно-кредитной политики». Для борьбы с инфляцией администрации Байдена следует заморозить расходы на все отрасли, кроме обороны, уменьшить пошлины и перестать давить на бизнес.

«Инфляция — это мощная политическая сила, потому что на нее нельзя закрыть глаза. Практически каждый избиратель ощущает ее на ежедневной основе. Если выборы в ноябре станут референдумом по вопросу о стоимости жизни, то избиратели будут винить не Кремль. Они будут винить находящуюся у власти в Вашингтоне партию», — подчеркнула WSJ.

Ранее Байден заявил, что инфляция в США на 70 процентов вызвана спецоперацией России на Украине. По его мнению, действия России также вызвали рост цен на бензин и продовольствие во всем мире.