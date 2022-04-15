Москвичи согласились продавать квартиры со скидками

«МИЭЛЬ»: каждая вторая сделка со вторичным жильем в Москве проходит с торгом

В условиях нестабильности и неопределенности некоторые продавцы жилья в Москве решили временно снять объекты с продажи. Одновременно с этим собственники, оставшиеся на рынке, начали соглашаться на торг с покупателями, говорится в материалах агентства «МИЭЛЬ», предоставленных «Ленте.ру».

По данным риелторов, почти каждая вторая сделка со вторичным жильем в Москве в марте 2022-го проходила с торгом, в среднем размер скидки составил 3 процента. Всего в городе выставлено на продажу 35,7 тысячи объектов на вторичном рынке жилья.

Средневзвешенная цена квадратного метра «вторички» в Москве за март выросла на 3-4 процента в зависимости от округа. Минимальный ценник зафиксирован в Молжаниновском районе (Северный округ) — 181 тысяча рублей за квадратный метр. Максимальная цена — в районе Арбат (Центральный округ) — 805 тысяч рублей за «квадрат».

Ранее стало известно, что за март 2022 года квадратный метр в московских новостройках (в старых границах города) подорожал на 2,5 процента, за год — на 28 процентов, его средняя стоимость достигла 352,2 тысячи рублей. Застройщики стараются не повышать цены, чтобы не останавливать спрос.

