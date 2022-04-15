Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Москвичи согласились продавать квартиры со скидками

«МИЭЛЬ»: каждая вторая сделка со вторичным жильем в Москве проходит с торгом

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress

В условиях нестабильности и неопределенности некоторые продавцы жилья в Москве решили временно снять объекты с продажи. Одновременно с этим собственники, оставшиеся на рынке, начали соглашаться на торг с покупателями, говорится в материалах агентства «МИЭЛЬ», предоставленных «Ленте.ру».

По данным риелторов, почти каждая вторая сделка со вторичным жильем в Москве в марте 2022-го проходила с торгом, в среднем размер скидки составил 3 процента. Всего в городе выставлено на продажу 35,7 тысячи объектов на вторичном рынке жилья.

Средневзвешенная цена квадратного метра «вторички» в Москве за март выросла на 3-4 процента в зависимости от округа. Минимальный ценник зафиксирован в Молжаниновском районе (Северный округ) — 181 тысяча рублей за квадратный метр. Максимальная цена — в районе Арбат (Центральный округ) — 805 тысяч рублей за «квадрат».

Материалы по теме:
В России выросли ставки по ипотеке. Что будет с рынком жилья и кто еще может взять льготную ипотеку?
В России выросли ставки по ипотеке.Что будет с рынком жилья и кто еще может взять льготную ипотеку?
3 апреля 2022
По-советски. Что заставляет россиян все чаще делить комнаты с детьми и жить в коммуналках?
По-советски.Что заставляет россиян все чаще делить комнаты с детьми и жить в коммуналках?
11 марта 2022

Ранее стало известно, что за март 2022 года квадратный метр в московских новостройках (в старых границах города) подорожал на 2,5 процента, за год — на 28 процентов, его средняя стоимость достигла 352,2 тысячи рублей. Застройщики стараются не повышать цены, чтобы не останавливать спрос.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Американские дроны-камикадзе применили против российских танков в ДНР
«ВКонтакте» запустила новое мобильное приложение
СКР проверит данные американского журналиста о совершенных «Азовом» убийствах
Врач назвал ранние признаки проблем с психическим здоровьем
Украинец рассказал о любящих роскошные вечеринки россиянах на Пхукете
Сатанисты из США поддержали Украину
Пользователи iPhone оказались не против слежки
В ЛДПР прокомментировали вероятность прихода в партию Рогозина
Раскрыты обстоятельства взрыва в московском частном доме
Билли Айлиш впервые появится в «Симпсонах»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.