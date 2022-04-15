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Российские компании начали присматриваться к восточным биржам

Российские компании задумались о выходе на биржи восточных стран

Фото: Aidan Marzo / Globallookpress.com

Российские компании начали присматриваться к биржам восточных стран в условиях западных санкций и приостановки торгов депозитарными расписками на российские бумаги на многих зарубежных площадках, пишет РБК.

Среди приоритетных направлений для размещения акций рассматриваются площадки Гонконга и столицы ОАЭ Абу-Даби. Тенденция актуальна для компаний из разных секторов экономики, включая ресурсодобывающие.

В конце февраля и начале марта многие иностранные биржи прекратили торги акциями российских компаний и депозитарными расписками на них. Среди таких площадок Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), NASDAQ, Лондонская фондовая биржа (LSE).

После этого Госдума одобрила поправки в действующее законодательство, предусматривающие запрет на размещение российских бумаг на иностранных биржах. Исключение может быть сделано только с согласия правительства.

Для «переезда» в новые юрисдикции и выхода на местные биржи российским компаниям придется сменить эмитента. До недавних пор большинство российских фирм использовало для торгов на западных площадках зарегистрированные в соответствующих странах холдинги, которые и выпускали бумаги.

При этом не все торговавшиеся за рубежом компании выбирали такой путь. Многие, в том числе крупнейшие отечественные фирмы, выпускали расписки на собственные акции от имени головных российских юрлиц.

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Платон Щукин
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