Журналисты отправились в этнографическую экспедицию по Северной Осетии

Журналисты отправились в этнографическую экспедицию в Северной Осетии

Журналисты со всей России отправились в этнографическую экспедицию для исследования Северной Осетии. Об этом сообщает ТАСС.

За четыре дня они познакомились с культурой и достопримечательностями региона.

Экспедиция стартовала 11 апреля. «Поездка состоялась по инициативе комитета по делам печати и массовых коммуникаций Северной Осетии при содействии правительства Северной Осетии», — говорится в сообщении комитета по делам печати и массовых коммуникаций республики.

Планировалось, что 15 апреля сотрудники СМИ откроют в Национальном музее выставку работ победителей фотоконкурса «Самобытная Россия», которую они привезли с собой. В экспозиции собраны снимки фотографов со всей России — с Чукотки, Кавказа, юга страны и других регионов.

В заключительный день журналисты вместе со своими региональными коллегами обсудят результаты поездки на круглом столе, тема которого «Этнотуристический потенциал регионов Северного Кавказа в зеркале федеральных и региональных СМИ».