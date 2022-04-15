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Карикатуриста Елкина признали иноагентом

Минюст внес карикатуриста Сергея Елкина в список иностранных агентов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Минюст России внес художника-карикатуриста Сергея Елкина в список иностранных агентов. Соответствующая запись появилась в реестре иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Сейчас Елкин, по его сообщению в соцсетях, находится в Болгарии.

Ранее в этот же список были внесены блогер Юрий Дудь и политолог Екатерина Шульман. Также иноагентами были признаны основатель The Insider Роман Доброхотов, журналисты Регина Дзугкоева, Карен Шаинян, Мария Сабунаева, Алексей Семенов и Кирилл Кругликов.

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Марина Совина
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