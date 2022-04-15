ЕС выразил сожаление из-за высылки дипломатов из России

Евросоюз заявил о необоснованности высылки 18 дипломатов представительства из России

Внешнеполитическая служба Евросоюза выразила сожаление в связи с высылкой дипломатов из европейского представительства в Москве и назвал этот шаг необоснованным. Официальное заявление опубликовано на сайте ведомства.

«ЕС сожалеет в связи с необоснованным и не вызванным какими-либо причинами решением выслать 18 сотрудников представительства Евросоюза в России», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что посол Евросоюза был вызван в МИД России, где ему выразили протест из-за высылки российских дипломатов из постпредства РФ при ЕС и Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом). Помимо этого, Москва объявила 18 сотрудников представительства ЕС в столице персонами нон грата. Они должны будут покинуть территорию России.

