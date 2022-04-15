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Посла Евросоюза в Москве вызвали в МИД

МИД: Россия объявила 18 сотрудников представительства ЕС в Москве персонами нон грата

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Посол Евросоюза был вызван в МИД, где ему выразили протест из-за высылки российских дипломатов из постпредства России при ЕС и Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом). Об этом говорится на сайте ведомства.

Помимо этого, Москва объявила 18 сотрудников представительства ЕС в столице персонами нон грата. Они должны будут покинуть территорию России. «С российской стороны заявлено об ответственности ЕС за последовательное разрушение создававшейся десятилетиями архитектуры двустороннего диалога и сотрудничества», — отмечается в заявлении.

Ряд сотрудников миссии России при Европейском союзе объявили персонами нон грата 5 апреля. О соответствующем решении в отношении трех российских дипломатов также сообщила Швеция. Сотрудников дипведомств РФ решили выслать и в большинстве других европейских государств, в том числе во Франции, Испании и Германии.

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Виктория Кондратьева
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