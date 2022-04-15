Раскрыты вкусы работавших на украинскую разведку эскортинц

Работавшие на украинскую разведку эскортинцы демонстрировали инфантильность

Экскортницы, которых Служба внешней разведки Украины (СВРУ) использовала в своих целях, несмотря на зрелый возраст, демонстрировали инфантильность. Такие вкусы работавших женщин легкого поведения раскрывает РИА Новости.

Среди материалов агентства оказались анкеты трех женщин, которые они заполняли в СВРУ. Одна из них, Вероника Белая родилась 19 марта 1989 года. По данным анкеты, женщина не избавилась от инфантильности: в графе с любимыми фильмами она написала «боевики, комедии, и еще люблю мультики». А в графе «Мои друзья называют меня» указала «Ника, Никки».

В анкете надо было написать эскиз письма, которое предполагалось рассылать мужчинам для знакомств. В этом тексте она представлялась как 21-летняя Вероника. «Белая состояла на учете у правоохранителей как проститутка, потом ударилась в религию, вышла замуж за гражданина Белоруссии», — заявил один из российских силовиков, которые нашли эти документы.

Другая женщина, Ольга Бойко в своей анкете призналась, что ее худшая особенность - самовлюбленность. Своим идеальным мужчиной она назвала того, кто похож на актеров Бреда Питта или Тома Круза.

А Инна Голуб, 1992 года рождения, сообщила в анкете, что друзья называют ее «обезбашенной», а своей самой отрицательной чертой назвала «капризная».

Ранее российские силовики нашли в Херсоне данные об эскортницах, которых использовала украинская разведка. Женщины выступали в роли информаторов и выполняли особые поручения и даже диверсии. Информацию обнародовал в беседе с агентством сотрудник силового ведомства России.