«Снежная Королева» объяснила отказ от меха норки

Коммерческий директор Елена Кадыкова объяснила отказ «Снежной Королевы» от меха норки

Коммерческий директор сети магазинов «Снежная Королева» Елена Кадыкова рассказала об отказе бренда от производства одежды из меха норки. Мотив данного решения она объяснила в комментарии для «Ленты.ру».

По словам Кадыковой, это связано с уменьшением количества исходного сырья и увеличением его стоимости на 50-100 процентов. Так, причиной стала ликвидация датских зверохозяйств в период пандемии коронавируса. Кроме того, на данное решение повлиял значительный рост процентных ставок по банковским кредитам и остановка программы льготного кредитования. Таким образом, потребители лишились возможности сделать покупку без первоначального взноса и переплат.

«Конечно же, эти два фактора не могли не сказаться отрицательно на покупательских возможностях населения в части приобретения норковых шуб. Поэтому компанией и было принято решение предстоящей зимой сократить количество магазинов, в которых будут представлены шубы из меха норки. Это коснется не более 40 малоформатных магазинов сети. В остальных ассортимент норковых шуб останется на прежнем уровне», — пояснила коммерческий директор.

Известно, что бренд «Снежная Королева» специализируется на верхней одежде из натуральных материалов. По словам сотрудницы, компания не планирует останавливать производство изделий из натурального меха полностью. В данный момент марка также развивает более демократичный сегмент верхней одежды из овчины, пушнины лисы и кролика, нутрии.

По данным бренда, через некоторое время последует увеличение количества моделей по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. «Предстоящей зимой покупатели смогут приобрести норковые шубы по меньшей мере в 90 бутиках — в каждом из 57 городов, где есть розничные магазины сети. В то же время всю продукцию шуб из меха норки можно будет купить в интернет-магазине», — сообщила Кадыкова.

Ранее в апреле в России были названы лидеры по импорту одежды и обуви. Сообщается, что за последние полтора месяца значительно возросла роль поставок указанной продукции из Китая, которая составляет около половины рынка в стоимостном выражении. Далее следуют Италия, Турция и ряд других государств.