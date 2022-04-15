«Снежная Королева» объяснила отказ от меха норки
Коммерческий директор сети магазинов «Снежная Королева» Елена Кадыкова рассказала об отказе бренда от производства одежды из меха норки. Мотив данного решения она объяснила в комментарии для «Ленты.ру».
По словам Кадыковой, это связано с уменьшением количества исходного сырья и увеличением его стоимости на 50-100 процентов. Так, причиной стала ликвидация датских зверохозяйств в период пандемии коронавируса. Кроме того, на данное решение повлиял значительный рост процентных ставок по банковским кредитам и остановка программы льготного кредитования. Таким образом, потребители лишились возможности сделать покупку без первоначального взноса и переплат.
«Конечно же, эти два фактора не могли не сказаться отрицательно на покупательских возможностях населения в части приобретения норковых шуб. Поэтому компанией и было принято решение предстоящей зимой сократить количество магазинов, в которых будут представлены шубы из меха норки. Это коснется не более 40 малоформатных магазинов сети. В остальных ассортимент норковых шуб останется на прежнем уровне», — пояснила коммерческий директор.
Известно, что бренд «Снежная Королева» специализируется на верхней одежде из натуральных материалов. По словам сотрудницы, компания не планирует останавливать производство изделий из натурального меха полностью. В данный момент марка также развивает более демократичный сегмент верхней одежды из овчины, пушнины лисы и кролика, нутрии.
По данным бренда, через некоторое время последует увеличение количества моделей по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. «Предстоящей зимой покупатели смогут приобрести норковые шубы по меньшей мере в 90 бутиках — в каждом из 57 городов, где есть розничные магазины сети. В то же время всю продукцию шуб из меха норки можно будет купить в интернет-магазине», — сообщила Кадыкова.
Ранее в апреле в России были названы лидеры по импорту одежды и обуви. Сообщается, что за последние полтора месяца значительно возросла роль поставок указанной продукции из Китая, которая составляет около половины рынка в стоимостном выражении. Далее следуют Италия, Турция и ряд других государств.