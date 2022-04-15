Популярная ведущая рассказала об отстранении от эфира из-за конфликта с Собчак

Ведущая и юрист Екатерина Гордон рассказала, что ее отстраняли от эфира из-за Собчак

Популярная ведущая и юрист Екатерина Гордон рассказала об отстранении от эфира радио «Маяк» из-за конфликта с журналисткой Ксенией Собчак. Подробностями она поделилась с изданием «Телепрограмма».

«Да, был конфликт. Кстати, когда об этом вспоминаю, думаю о том, что ребята рядом с Ксенией сработали очень профессионально. Потому что эфир смонтировали, и по сети уже гуляли его огрызки, где я выгляжу уже совершенно полной идиоткой», — пожаловалась она.

Ведущая рассказала, что после конфликта встретилась с журналисткой и дала ей интервью для журнала CNC, однако общение снова не заладилось. «Ну, это как, в общем, случается на разных программах, когда тебя зовут с одной темой, а потом ты вдруг видишь даже кадры твоего ребенка. И этот момент меня ранил», — призналась она и добавила, что не сможет больше доверять Собчак.

Конфликт Екатерины Гордон и Ксении Собчак произошел в эфире радио «Маяк» в 2008 году. Тогда журналистки начали с иронией высказываться в адрес друг друга. Позже ссора переросла в обвинения в хамстве и непрофессионализме. После выхода выпуска в эфир Гордон отстранили от работы.