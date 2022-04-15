США задумали организовать визит в Киев высокопоставленного чиновника

Politico: власти США разрабатывают план визита в Киев высокопоставленного чиновника

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон действительно задумал организовать визит в Киев высокопоставленного чиновника. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что такой визит было бы трудно осуществить, поскольку посольство США на Украине закрыто и у американских властей почти нет возможности контролировать происходящее на местах. Один из бывших чиновников, имеющих опыт в организации подобных визитов, рассказал, что, во-первых, необходимо обговорить условия с украинскими властями, чтобы, в частности, иметь представление о наилучших путях въезда в страну и выезда из нее. Тогда же разрабатывается график визита и планируются повестка дня.

Еще одна сложность, поделился чиновник, заключается в том, чтобы решить, на каком самолете будет лететь чиновник, будет ли он военным или коммерческим. Также нужно обговорить, приземлится ли самолет на Украине или, к примеру, в Польше. Кроме того, необходимо принять решение, рассказывать ли России об этой поездке. Отмечается, что Москва, вероятно, негативно отреагирует, когда увидит, что западный самолет пролетел рядом с украинским воздушным пространством или вошел в него. Помимо прочего, указал американский чиновник, нельзя исключать вероятности того, что Россия захочет атаковать воздушное судно, какой бы низкой эта вероятность ни была.

«Любой потенциальный визит — и опять же, я его не анонсирую, — но любой потенциальный визит подразумевает определенные проблемы безопасности. И мы, конечно, не стали бы организовывать такие визиты, не разрешив эти проблемы», — уточнил представитель Пентагона Джон Кирби.

Ранее официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что поездка президента США Джо Байдена в Киев не планируется. При этом 14 апреля сам американский лидер сообщил, что готов лично поехать в Киев. Вместе с тем наиболее вероятными кандидатами для визита в Киев могут быть госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.

