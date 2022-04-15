МИД прокомментировал «антироссийский выпад» Израиля

МИД назвал высказывания главы МИД Израиля Яира Лапида антироссийскими

Заявления министра иностранных дел Израиля Яира Лапида являются антироссийскими. Так МИД России прокомментировал слова израильского дипломата об приостановке членства РФ в Совете ООН по правам человека, сообщение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Обратили внимание на сделанный 7 апреля министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом очередной антироссийский выпад в контексте поддержки его страной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о приостановлении членства Российской Федерации в Совете ООН по правам человека. Свои оценки указанной неправомерной и политически мотивированной резолюции мы уже давали», — говорится в комментарии.

7 апреля Лапид назвал Совет по правам человека ООН «экстремистской, морально ущербной и предвзятой структурой», несмотря на поддержку приостановки членства России при совете со стороны Израиля. По мнению представителей МИД России, высказывания главы израильского ведомства являются «плохо завуалированной попыткой воспользоваться ситуацией вокруг Украины», чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от конфликта Тель-Авива с Палестиной.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека. За резолюцию проголосовали 93 государства. Против — 24. Воздержались — 58. В ООН пояснили, что Россия сохранит место в СПЧ, но не будет иметь права голоса и права выступать.