Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Троих россиян отправили в колонию за групповое изнасилование хозяйки квартиры

На Камчатке троих жителей Забайкалья осудили за изнасилование 41-летней хозяйки квартиры

Фото: СК РФ по Камчатскому краю

В Вилючинске троих жителей Забайкальского края отправили в колонию за групповое изнасилование 41-летней женщины. Об этом в пятницу, 15 апреля, «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Камчатскому краю.

42-летнего фигуранта осудили на пять лет и шесть месяцев, 34-летнего мужчину — на четыре года и шесть месяцев, а их 29-летнего соучастника — на четыре года и два месяца.

По данным следствия, подсудимые прибыли в Вилючинск в поисках заработка в июне 2021 года. Днем 23 августа они вместе надругались над хозяйкой одной из квартир в районе Рыбачий, находясь у нее дома.

Сначала все трое подсудимых признавали вину, однако позже 42-летний насильник отказался от своих показаний. Несмотря на это, следователям удалось доказать причастность к преступлению всех фигурантов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Глава ЦРУ выразил опасение о применении Россией ядерного удара по Украине
Известный рэпер застрелил злоумышленника в своем особняке
Минфин доработал законопроект о криптовалютах
Приложение «Альфа-банка» удалили из App Store
Основатель Killnet назвал самые успешные атаки группировки
Овечкин повторил достижение Халла в НХЛ
Проблему с гвоздями в России объяснили промышленной политикой
Крупный маркетплейс попросил о помощи
В московском салоне красоты клиентки начали расплачиваться сумками Chanel
Десятки рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.