Троих россиян отправили в колонию за групповое изнасилование хозяйки квартиры

На Камчатке троих жителей Забайкалья осудили за изнасилование 41-летней хозяйки квартиры

В Вилючинске троих жителей Забайкальского края отправили в колонию за групповое изнасилование 41-летней женщины. Об этом в пятницу, 15 апреля, «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Камчатскому краю.

42-летнего фигуранта осудили на пять лет и шесть месяцев, 34-летнего мужчину — на четыре года и шесть месяцев, а их 29-летнего соучастника — на четыре года и два месяца.

По данным следствия, подсудимые прибыли в Вилючинск в поисках заработка в июне 2021 года. Днем 23 августа они вместе надругались над хозяйкой одной из квартир в районе Рыбачий, находясь у нее дома.

Сначала все трое подсудимых признавали вину, однако позже 42-летний насильник отказался от своих показаний. Несмотря на это, следователям удалось доказать причастность к преступлению всех фигурантов.