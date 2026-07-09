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Забота о себе
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19:32, 9 июля 2026Забота о себе

Названо худшее место для хранения лекарств

Фармацевт Фонсека: Влажность в ванной комнате ускоряет разложение лекарств
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Monkey Business Images / Shutterstock / Fotodom

Фармацевт Алин Бенедита дос Сантос Фонсека заявила, что неправильное хранение лекарств может снизить эффективность лечения заболеваний. В разговоре с изданием Terra она назвала худшее место для аптечки.

Фонсека призвала не ставить аптечку в ванную комнату. Дело в том, что высокие температуры и влажность ускоряют разложение медикаментов. В таких условиях стабильность активных ингредиентов таблеток находится под угрозой, предупредила специалистка.

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По ее словам, лучше хранить препараты в сухом и хорошо проветриваемом помещении. Кроме того, лекарства должны быть защищены от света, жары и влаги. При этом существуют медикаменты, которые необходимо держать в холодильнике, напомнила Фонсека. Об этом можно узнать из вкладыша, который находится в коробке с каждым лекарством, заключила она.

Ранее фармацевт Анум Икбал назвала опасную ошибку при приеме таблеток. Она подчеркнула, что нельзя измельчать их в порошок перед употреблением.

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