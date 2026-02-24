Реклама

11:33, 24 февраля 2026Забота о себе

Названа опасная ошибка при приеме таблеток

Фармацевт Икбал: Нельзя давить таблетки в порошок или высыпать содержимое капсул
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Annette Riedl / dpa / Globallookpress.com

Клинический фармацевт Анум Икбал рассказала об опасной для здоровья ошибке, которую многие совершают при приеме таблеток. На совет специалиста в TikTok обратило внимание издание Daily Mirror.

Врач предупредила, что нельзя давить таблетки в порошок или высыпать содержимое капсул перед их употреблением. По ее словам, из-за этого нарушается механизм действия препарата и возрастает риск побочных эффектов, особенно если речь идет о лекарствах с пролонгированным действием или защитной оболочкой.

Частым последствием изменения структуры лекарства фармацевт назвала слишком быстрое высвобождение активных действующих веществ и раздражение желудка.

При трудностях с проглатыванием препарата Икбал посоветовала обратиться к лечащему врачу. По ее словам, безопаснее подобрать другую дозировку лекарства или иную форму.

Ранее кандидат фармацевтических наук Игорь Сокольский объяснил, почему опасно запивать таблетки чаем или кофе. По его словам, напитки с кофеином могут непредсказуемым образом изменить действие лекарства.

