Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:11, 19 февраля 2026Забота о себе

Фармаколог объяснил опасность запивать таблетки чаем или кофе

Сокольский: Таблетки опасно запивать чаем или кофе из-за веществ в напитках
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Eldar Nurkovic / Shutterstock / Fotodom

Кандидат фармацевтических наук Игорь Сокольский объяснил, почему опасно запивать таблетки чаем или кофе. Его слова приводит aif.ru.

Что касается чая, то дело в дубильном веществе — танине, содержащемся в напитке. Оно химически взаимодействует с активными веществами многих лекарств, в результате чего образуются соединения, которые не всасываются в кровь через стенки кишечника. Лекарство проходит через желудочно-кишечный тракт транзитом и не оказывает лечебного действия. Особенно чувствительны к такому взаимодействию препараты железа (назначаемые при анемии), сердечные гликозиды и средства для улучшения пищеварения.

Кроме того, влияние чая на некоторые препараты может быть непредсказуемым, указал фармаколог. Например, в сочетании с некоторыми антидепрессантами чай способен вызвать не ожидаемое успокоение, а, наоборот, чрезмерное возбуждение и бессонницу.

Кофе же содержит много алкалоида кофеина, который сам по себе является активным веществом. Он способен многократно усилить токсическое действие некоторых препаратов. Например, нестероидные противовоспалительные средства (ибупрофен, диклофенак) в сочетании с кофе создают опасную нагрузку на почки и печень. Кофеин также может усиливать действие лекарств, влияющих на сердце и сосуды, что иногда приводит к аритмии и скачкам давления.

Помимо этого, кофеин обладает мочегонным эффектом. Из-за этого лекарство может слишком быстро выводиться из организма, и его концентрация в крови не успевает достигнуть лечебного уровня. Сокольский советует запивать лекарства чистой негазированной водой комнатной температуры.

Ранее специалист сравнил опасность апельсинов и мандаринов для аллергиков. Он пояснил, что аллергия на цитрусовые является маркером гиперчувствительности к белку профилину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опального младшего брата короля Карла III арестовали

    В России с 1 марта возьмутся за беременных на федеральном уровне

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Названы два последствия возможной войны США и Ирана

    Число активных кредиток в России упало до минимума

    Россиянам перечислили указывающие на проблемы с печенью симптомы

    В России объяснили срочный прилет воздушного госпиталя к границе Украины

    Агрессивный пассажир самолета начал избивать попутчиков, сорвал рейс и попал на видео

    В Кремле оценили ситуацию вокруг Ирана

    Российский Ту-22М3 назвали самолетом завтрашнего дня

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok