15:50, 20 декабря 2025

Эксперт сравнил опасность апельсинов и мандаринов для аллергиков

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

Аллергия на цитрусовые является маркером гиперчувствительности к белку профилину, объяснил кандидат фармацевтических наук Игорь Сокольский. Опасность апельсинов и мандаринов для аллергиков он сравнил в беседе с aif.ru.

По словам эксперта, этот белок содержат и апельсин, и мандарин. «Более того, если реакция на один цитрус уже была, с высокой долей вероятности она проявится и на другой из-за явления перекрестной аллергии», — говорит он. При этом, обратил внимание Сокольский, мякоть мандарина, как правило, менее кислая и мягче воздействует на слизистую оболочку желудка и пищевода. «Это важно, потому что такое раздражение само по себе может спровоцировать выброс гистамина в организме и запустить симптомы, внешне неотличимые от аллергии (зуд, крапивница), — это так называемая псевдоаллергическая реакция», — рассказывает фармацевт.

Кроме того, негативную реакцию на мандарины может вызвать сложный состав мандаринового эфирного масла, содержащего до двухсот различных компонентов и сконцентрированного в кожуре и белой сеточке плода. Чтобы снизить риск развития аллергии, Сокольский порекомендовал очищать мандарины полностью, сразу выбрасывать кожуру и употреблять не больше двух-трех тщательно помытых плодов за раз. Он указал на то, что следы обработок могут оставаться на кожуре, при этом их легко смыть под проточной водой, что также поможет снизить риск нежелательных реакций, заключил специалист.

Ранее декан факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина посоветовала для нормальной работы печени включить в рацион чеснок. Также, по ее мнению, полезны для этой цели свекла, имбирь и другие овощи.

