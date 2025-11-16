Биолог назвала очищающие кровь и печень продукты

Биолог Лялина назвала очищающие кровь и печень продукты

Существуют продукты, которые помогают естественному процессу выведения токсинов из организма и оказывают положительное влияние на здоровье. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

По словам биолога, рекордсмены по очищению организма от токсинов — овощи и зелень, потому что они не только участвуют детоксикации, но еще и поддерживают печень. Среди овощей особую ценность имеет свекла, ферменты которой участвуют в улучшении процесса кроветворения. Непосредственно на печень, помимо нее, хорошо влияют крестоцветные продукты — они стимулируют выработку ферментов, участвующих в очищении этого органа.

Она добавила, что такой простой продукт, как чеснок, благодаря входящей в состав сере, поддерживает нормальную функцию печени и иммунной системы. На другие органы, указала биолог, благоприятно влияют яблоки, клюква, черника, малина и лимон, которые содержат пектин, способствующий выведению шлаков из кишечника.

«Имбирь улучшает кровообращение и пищеварение, а зеленый чай включает в себя катехины, защищающие печень от окислительного процесса. Однако следует учитывать, что для поддержания "качественного" состава крови и эффективного выведения токсинов из организма крайне важно обеспечить достаточное потребление чистой воды», — также рассказала Лялина.

Ранее Лялина назвала вредные для здоровья свойства борща. По словам эксперта, людям с проблемами ЖКТ, подагрой, лишним весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями наваристые борщи противопоказаны.