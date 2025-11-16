Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
06:31, 17 ноября 2025Забота о себеЭксклюзив

Биолог назвала очищающие кровь и печень продукты

Биолог Лялина назвала очищающие кровь и печень продукты
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: RossHelen / Shutterstock / Fotodom

Существуют продукты, которые помогают естественному процессу выведения токсинов из организма и оказывают положительное влияние на здоровье. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

По словам биолога, рекордсмены по очищению организма от токсинов — овощи и зелень, потому что они не только участвуют детоксикации, но еще и поддерживают печень. Среди овощей особую ценность имеет свекла, ферменты которой участвуют в улучшении процесса кроветворения. Непосредственно на печень, помимо нее, хорошо влияют крестоцветные продукты — они стимулируют выработку ферментов, участвующих в очищении этого органа.

Она добавила, что такой простой продукт, как чеснок, благодаря входящей в состав сере, поддерживает нормальную функцию печени и иммунной системы. На другие органы, указала биолог, благоприятно влияют яблоки, клюква, черника, малина и лимон, которые содержат пектин, способствующий выведению шлаков из кишечника.

«Имбирь улучшает кровообращение и пищеварение, а зеленый чай включает в себя катехины, защищающие печень от окислительного процесса. Однако следует учитывать, что для поддержания "качественного" состава крови и эффективного выведения токсинов из организма крайне важно обеспечить достаточное потребление чистой воды», — также рассказала Лялина.

Ранее Лялина назвала вредные для здоровья свойства борща. По словам эксперта, людям с проблемами ЖКТ, подагрой, лишним весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями наваристые борщи противопоказаны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Смехотворные утверждения». Орбан высказался о рисках вторжения России в Европу

    Юрист назвал условия блокировки банковских переводов самому себе

    Биолог назвала очищающие кровь и печень продукты

    Самый совершенный «бардак» заметили в зоне СВО

    На Украине забили тревогу из-за ситуации в энергетике

    Разбившие украинский спецназ у Красноармейска бойцы раскрыли детали боя

    Подсчитаны потери ВСУ в ЛНР

    Полковник высказался о роли космоса в войнах

    Учительнице дали 15 лет тюрьмы за изнасилование подростка и попытку расправиться с мужем

    Женщин предупредили о скрытой опасности вибраторов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости