Россиянам назвали вредные для здоровья свойства борща

Биолог Лялина: Ингредиенты для заправки в борщ могут нести вред здоровью

При всей своей полезности — наличии витаминов, минералов и клетчатки — борщ может быть вреден. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

По словам эксперта, людям с проблемами ЖКТ, подагрой, лишним весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями наваристые борщи противопоказаны. Она уточнила, что особенно вредны для людей с гастритом, язвой, панкреатитом и подагрой бульоны с долго варившимися костями, потому что там накапливаются пурины, которые затем превращаются в мочевую кислоту.

«При длительной термической обработке из мяса также могут выделяться тяжелые металлы и токсические вещества. Бульоны на жирных сортах мяса вредны людям с сосудистыми болезнями, лишним весом и панкреатитом. Если использовать зажарку на большом количестве масла, то возможны изжога и лишние калории. Из овощей при плохой или быстрой варке могут выделяться нитраты, опасные при болезнях сердечно-сосудистой системы, нарушениях артериального давления, ишемической болезни сердца и повышенном внутричерепном давлении», — рассказала биолог.

Также она предостерегла людей с заболеваниями, связанными с нарушением кроветворения или чувствительностью к гипоксии, так как нитраты из овощей могут способствовать образованию метгемоглобина, который ухудшает снабжение тканей кислородом. Лялина напомнила, что борщ с щавелем запрещен людям с подагрой из-за кислоты, а добавка в суп соленых продуктов повышают содержание соли и кислотность, что также не рекомендуется людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ранее биолог Лялина рассказала о вреде шоколада. По ее словам, опасность состоит в его высокой калорийности и наличии сахара, особенно в молочном и белом продукте.