Gloria Jeans выпустила любимую вещь 30-летних россиян и нарвалась на критику в сети

Российский бренд Gloria Jeans выпустил любимую вещь 30-летних россиян и нарвался на критику в сети. Пост и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) модной марки.

Речь идет о темно-синем джинсовом сарафане с карманами и регулируемыми лямками, который был популярен среди школьниц в начале 2000-х годов. Компания сообщила, что прислушалась к просьбам покупателей и выпустила переосмысленный вариант изделия. «Вы просили, вы ностальгировали, вы искали его в поисковиках. Мы услышали», — заявили представители марки, сопроводив пост снимками с джинсовым мини-платьем без карманов и лямок.

Однако многие пользователи сети не оценили обновленную модель сарафана. «Вы нас услышали, но не послушали. Мы просили сделать сарафан, который был в нашем детстве, только для повзрослевших девушек и женщин», «А можно осмыслить обратно?», «У вас же было четкое ТЗ», «Молнии нет. Карманов нет. Силуэт не тот. Такое мы не купим», «Не надо никаких переосмыслений. Верните тот сарафан!», «А обязательно было убирать все то, за что его хотели вернуть?» — возмущались покупатели.

В сентябре прошлого года любимую спортивную форму 30-летних прозвали постыдной.