Следователи проверят информацию о подготовке Украиной провокации в Лозовой

СК изучит информацию о подготовке Киевом ракетного удара в Лозовой

Следственный комитет России изучит данные о подготовке киевским режимом очередной провокации в целях обвинения военнослужащих России в военных преступлениях. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, следователи проанализируют информацию, согласно которой украинские военные планируют в ближайшее время нанести ракетный удар по скоплению переселенцев на железнодорожном вокзале в городе Лозовая. Соответствующие данные СК России запросит у Минобороны РФ.

Ранее руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что у России есть достоверная информация о подготовке Киевом провокации с массовым уничтожением мирных жителей, аналогичной проведенной в Краматорске. Он предупредил, что в ближайшее время дивизион 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ нанесет удар комплексом «Точка-У» по скоплению беженцев на железнодорожном вокзале в населенном пункте Лозовая.