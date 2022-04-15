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Популярная карибская страна отменила ограничения на въезд туристов

Власти Ямайки отменили ПЦР- и антиген-тесты для иностранных туристов с 16 апреля

Фото: Martin Moxter / Globallookpress.com

Власти Ямайки отменили большинство действующих коронавирусных ограничений на въезд иностранных туристов, в том числе россиян. Об этом сообщает Travel & Leisure.

Согласно нововведениям, с 16 апреля прибывающие в популярную карибскую страну путешественники освобождаются от предоставления результатов ПЦР-исследований и антиген-тестов. Кроме того, островное государство отменило обязательное использование масок в помещении.

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По словам министра туризма страны Эдмунда Бартлетта, смягчение антиковидных мер — важный шаг на пути к восстановлению турпотока к допандемийным показателям. «Мы с оптимизмом смотрим на то, что облегченные правила въезда послужат повышению привлекательности Ямайки и позволят нам двигаться по пути восстановления как туристического сектора, так и экономики страны в целом», — отметил глава ведомства.

Ранее в апреле сообщалось, что Индонезия отменила ПЦР-тесты для привитых туристов по прибытии в страну. Отмечается, что послабление распространяется и на российских путешественников — страна признает вакцину «Спутник V».

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Валентина Процкова
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