Интерес к турам в Казань вырос в десять раз

За год интерес россиян к турам в Казань вырос в десять раз

За год интерес россиян к турам в Казань, Республика Татарстан, вырос в десять раз. Об этом со ссылкой на пресс-службу сервиса Level.Travel сообщает РИА Новости в пятницу, 15 апреля.

Отмечается, что Казань также вошла в топ-3 туристических направлений на майские праздники, оказавшись в одном ряду с Сочи и Санкт-Петербургом. В путешествиях по России майские праздники собираются провести 38 процентов туристов, готовых потратить на эти поездки в среднем 56,3 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что в тройку самых популярных российских регионов среди любителей этнотуризма вошли Алтай, Дагестан и Татарстан. 42 процента опрошенных отечественных туристов признались, что мечтали бы отправиться в этнотур по Алтайскому краю, чтобы увидеть быт потомков кочевых народов Сибири.