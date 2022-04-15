Ким Чен Ын подарил роскошную квартиру телезвезде

Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил квартиру знаменитой телеведущей Ли Чхун Хи

Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил роскошную квартиру в Пхеньяне знаменитой телеведущей Ли Чхун Хи. Жилье в элитном районе досталось диктору за особые заслуги перед государством, пишет газета Daily Sabah.

Ли Чхун Хи считается звездой Корейского центрального телевидения и голосом правящей Трудовой партии — она проработала в СМИ более 50 лет и объявляла о таких событиях, как успешное испытание ядерного оружия и смерть бывшего президента КНДР Ким Ир Сена.

Квартал, где 79-летняя ведущая получила квартиру, построили к 110-летию со дня рождения основателя северокорейского государства — до 1970-х годов на этом месте располагалась его официальная резиденция.

На кадрах сюжета местных телеканалов видно, как Ким Чен Ын показывает Ли Чхун Хи новое жилье. Квартира выглядит светлой и просторной и состоит из двух этажей. Ремонт в спальне и гостиной выполнен в светлых тонах. Ли Чхун Хи призналась, что очень благодарна лидеру КНДР за оказанную честь и сравнила жилье с номером в роскошном отеле.