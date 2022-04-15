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Сенатор заявил о военных НАТО среди пленных на Украине

Сенатор Климов заявил о военных НАТО среди захваченных в плен на Украине

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Среди захваченных в плен российскими войсками на Украине есть военные из стран НАТО. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, передает РИА Новости.

По его словам, речь идет именно о кадровых военных, а не наемниках. Что, как он отметил, является доказательством того, что против России на Украине воюет весь коллективный Запад.

Климов добавил, что лица этих людей будут продемонстрированы, когда в России начнутся судебные процессы над военными преступниками.

Ранее в Госдуме заявили о необходимости создать в ближайшем будущем всемирную коалицию против НАТО. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет обвинил альянс в создании на Украине плацдарма для нападения на Россию. Он выразил надежду на то, что в антинатовский союз в будущем вйдут такие страны как Индия и Китай.

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Роман Кирьянов
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