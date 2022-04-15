Политик уличил Запад в нежелании решения конфликта на Украине переговорным путем

Константин Косачев: Запад не желает мирного разрешения конфликта на Украине

Россия прибегла к использованию военной силы, когда все остальные альтернативы были исчерпаны. Так Константин Косачев, дипломат и заместитель председателя Совета Федерации в эфире программы «Дайте сказать» прокомментировал проводимую Россией cпециальную военную операцию.

«Я думаю, что Запад совершил колоссальный просчет, когда посчитал, что все уже решено. Конец истории — Украина взята, что называется, Россию и спрашивать ни о чем не надо. Это было уже радикальный фатальной ошибкой Запада. Вот когда все начало развиваться по сценарию специальной военной операции, когда мы четко совершенно обозначили свою неготовность существовать или сосуществовать на условиях, которые нам навязываются Западом, вдруг выяснилось, и я думаю, что совершенно очевидно сейчас, что речь давно уже не об Украине», — говорит Константин Косачев.

По его словам, вариантов развития событий в этом случае не так много. «Либо Запад берет верх, и тогда для России, я считаю, это точно будет концом истории, потому что нас уже никогда и нигде никто и не вспомнит. Мы будем просто какой-то площадкой для проведения каких-то экспериментов, политических, экономических, биологических, каких угодно еще. Либо мы отстоим свое право быть суверенной страной с нашими интересами в сфере политики, в сфере экономики, в сфере безопасности, в сфере обеспечения прав и свобод граждан. Вот о чем сейчас идет речь», — подчеркивает политик.

По его мнению, поставки Западом оружия на Украину свидетельствуют о том, что Запад не хотел бы решение украинской проблемы переговорным путем. «Даже в Киеве к этому готовы больше, чем на Западе. Потому что если Киев пойдет на выполнение условий, предложенных Россией, еще раз повторяю, это мое подозрение, скажем так, Запад проиграет», — добавил он.

При этом Константин Косачев подчеркивает, что Запад — это далеко не весь мир. «Если посмотреть на число стран, которые объявили нам санкции всякого рода, это стран 40 — не больше. Я напомню, что в Организации Объединенных Наций 193 государства. Так что 40 это пятая часть — не больше. Если даже по максимуму смотреть на страны, которые в какой-то степени участвуют в санкциях, то все равно это половина, максимум 100 стран. А по населению это в любом случае гораздо меньше половины. Потому что, с другой стороны Китай, Индия, Бразилия, ЮАР. Я назвал сейчас страны БРИКС, а там очень большое количество других стран влиятельных и сильных экономически, политически, в демографическом плане. Поэтому это не весь мир, но та часть мира, которая сейчас поставляет вооружение на Украину, действительно ведет войну с Россией, ведет она ее, по моему глубокому убеждению, не за Украину», — пояснил он.

Украина здесь, по его словам, «в тисках геополитики оказалась разменной монетой». «Ее втравили в эту ситуацию. И уж кому в этой ситуации и сейчас тяжело, а будет еще хуже, так это совершенно точно — Украина. Как бы эта ситуация не завершилась. Главной жертвой будет, вне всякого сомнения, эта страна», — добавил политик.

