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В Башкирии рассказали о возрождении моды на одежду с национальным орнаментом

Глава Башкирии рассказал о возрождении моды на одежду с традиционными элементами

Фото: Shutterstock

В Башкирии удалось возродить моду на одежду с национальным орнаментом. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава республики Радий Хабиров.

«Меня можно сколько угодно обвинять в том, что я рекламирую наши компании. Но я действительно очень ценю наших, башкирских предпринимателей», — написал он и рассказал, что ко Дню национального костюма уфимское предприятие «Агидель» выпустило новую коллекцию женских деловых костюмов, украшенных башкирским орнаментом. «Уверен, их оценят многие наши эшлекле ҡатын-ҡыҙҙар — деловые женщины», — прокомментировал Хабиров.

По его словам, последнюю пару лет растет взаимный интерес и внимание к истории и культуре народов, которые живут в Башкортостане. «Компания «Агидель» в особом представлении не нуждается. В следующем году предприятие отметит 60 лет, его продукция хорошо знакома нашим жителям. Это наш главный производитель сувенирки, домашней утвари и предметов быта с национальным колоритом, а с недавних пор и такой одежды, очень востребованной у наших жителей. Поэтому за экономику предприятия можно не переживать — спрос есть, и очень большой», — написал глава республики и поздравил всех с Днем национального костюма.

Варвара Кошечкина
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