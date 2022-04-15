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Малышева предупредила об опасности популярной группы препаратов

Елена Малышева предупредила, что прием обезболивающих может привести к язве

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева и ее соведущий Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале предупредили об опасности обезболивающих. По их словам, частый прием препаратов из этой популярной группы может вызвать повышение артериального давления, язву и воспаление почек. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Специалисты объяснили, что обезболивающие могут уменьшить действие препаратов, нормализующих давление, поэтому крайне не рекомендуется принимать эти лекарства параллельно. «Сосуды начинают сужаться, артериальное давление повышается», — уточнил Гандельман и добавил, что при приеме обезболивающих необходимо следить за этим показателем. По его словам, незначительный эффект на давление оказывает только парацетамол.

Врачи также отметили, что прием обезболивающих приводит к снижению защиты функции слизистой желудка, поэтому может образоваться язва. По этой причине при их приеме крайне важно сделать гастроскопию, подчеркнула Малышева.

Кроме того, доктора рекомендовали при приеме обезболивающих обращать внимание на состояние почек. «Известный побочный эффект обезболивающих препаратов — это ухудшение функции почек, а иногда существует реакция, которая приводит к воспалению почек», — пояснил Гандельман.

Ранее Малышева и Гандельман подробно рассказали об опасности аспирина. По словам докторов, прием этого лекарства может вызвать желудочное кровотечение. Специалисты также отметили, что прием аспирина запрещен детям, так как может привести к острой печеночной недостаточности.

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Асель Минбаева
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