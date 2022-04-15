Назван самый богатый чиновник в правительстве России

Самым богатым чиновников в правительстве стал Мантуров с доходом более 704 млн рублей

Самым богатым чиновником среди членов правительства России стал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По итогам 2021 года он заработал свыше 704 миллионов рублей, сообщается на сайте кабмина.

Годом ранее, согласно сведениям о доходах, расходах и имуществе чиновников, Мантуров также занял первое место. Тогда он задекларировал 740,4 миллиона рублей. Таким образом, доход министра сократился почти на 36 миллионов рублей.

Как сообщается в документе, среди вице-премьеров больше всех в 2021 году заработал Юрий Трутнев, курирующий Дальний Восток — 392,6 миллиона рублей, это почти в 10 раз меньше, чем в 2020-м, когда чиновник задекларировал 42,3 миллиона рублей.

Президент России Владимир Путин заработал в 2021 году 10,2 миллиона рублей. Также указана собственность Путина: президент владеет квартирой площадью 77 квадратных метров, гаражом площадью 18 квадратных метров, двумя автомобилями ГАЗ М21, автомобилем «Нива» и автомобильным прицепом «Скиф».