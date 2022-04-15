Жена Медведчука высказалась о реакции Зеленского на ее обращение

Жена Медведчука Марченко заявила, что Зеленский не отреагировал на ее обращение

Жена арестованного главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко высказалась о реакции президента Украины Владимира Зеленского на ее обращение. По ее словам, она не получила от него никакого ответа. Об этом Марченко заявила на пресс-конференции в Москве, трансляция которой доступна в YouTube.

«Но, наверное, я и не ожидаю получить реакцию от Владимира Зеленского, который не прислушивался к диалогу, а куда уж сейчас отвечать на мои просьбы и законные требования соблюдать права человека? Нет, на такие вопросы он не отвечает, он сам себе закон», — заявила Марченко.

13 апреля жена Медведчука опубликовала на своем YouTube-канале обращение к Зеленскому, в котором потребовала немедленно освободить ее мужа. «Виктор Владимирович не нарушал никаких законов Украины и не покидал ее территорию. Он всегда выступал за мир и диалог, согласие в Украине», — заявила она.

О задержании Медведчука 12 апреля сообщил сам Зеленский, опубликовав фото политика в наручниках. До российской военной операции глава политсовета ОПЗЖ находился под домашним арестом по подозрению в госизмене, нарушении законов и обычаев войны, содействии терроризму, незаконном присвоении месторождений полезных ископаемых в Крыму. По версии украинских властей, после начала боевых действий Медведчук сбежал и скрывался.