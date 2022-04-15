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В Конгрессе США призвали к импичменту Байдена

Республиканцы в палате представителей США призвали объявить Байдену импичмент

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Ряд членов палаты представителей США от Республиканской партии призвали объявить президенту страны Джо Байдену импичмент из-за его неудачной миграционной политики. Об этом пишет The Hill.

«Президент Байден умышленно ставит под угрозу безопасность американского народа, потворствуя вторжению на наших южных границах», — заявил член палаты представителей Боб Гуд (республиканец от штата Вирджиния). Его также поддержала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин и ряд других политиков.

По мнению республиканцев, Байден «фактически передал оперативный контроль над границей США мексиканским преступным картелям».

По данным на октябрь 2021-го, государственная граница США и Мексики переживает рекордный приток нелегальных мигрантов за последние 35 лет. Погранично-таможенная служба Соединенных Штатов задержала 1,7 миллиона нарушителей в 2021 отчетном году. Это стало причиной ожесточенной критики в адрес американского президента и других высокопоставленных политиков.

Виктория Кондратьева
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