Директор СВР Нарышкин сравнил выступивших против спецоперации россиян с Мазепой

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин считает, что выступивших против спецоперации россиян ждет судьба предавшего Петра I украинского гетмана Ивана Мазепы. Об этом сообщает РИА Новости.

Чтобы точнее проиллюстрировать свое сравнение, он привел цитату из произведения Александра Пушкина об этом историческом деятеле: «Он не любит ничего, что кровь готов он лить как воду, что презирает он свободу, что нет Отчизны для него».

Нарышкин назвал спецоперацию по демилитаризации Украины судьбоносным периодом в истории России и предостерег всех «граждан мира», которые решили отвернуться от страны в это сложное время.

Ранее в Кремле опровергли информацию о том, что в России готовится закон о «невозвращенцах», согласно которому покинувшим страну россиянам могут аннулировать гражданство, а также ввести выездные визы.

Петр Мазепа перешел на сторону шведов во время Северной войны, хотя долгое время до этого был соратником Петра. В России и на Украине его личность оценивают с разных позиций. Многие украинцы считают его борцом за независимость, в России же чаще смотрят как на предателя.