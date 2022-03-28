В Кремле отреагировали на слухи о подготовке закона о «невозвращенцах»

Песков назвал полной чушью слухи о подготовке в России закона о «невозвращенцах»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг слухи о якобы готовящемся законопроекте «о невозвращенцах» который подразумевает аннулирование гражданства россиян, покинувших страну, и введение выездных виз. Об этом в понедельник, 28 марта, пишет «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента заявил, что это «вымысел и полная чушь». По его словам, «ничего подобного нет и быть не может».

7 марта депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с предложением запретить обратный въезд бизнесменам и актерам, покинувшим страну после начала спецоперации на Украине. Комментируя такую инициативу, он заявил, что в стране «появилась группа паникеров», которая пытается дестабилизировать общую атмосферу.

Постановление Президиума ЦИК СССР «Об объявлении вне закона должностных лиц-граждан СССР за границей, перебежавших в лагерь врагов рабочего класса и крестьянства и отказывающихся вернуться в СССР», известное как «Закон о невозвращенцах», было принято в ноябре 1929 года. Согласно этому документу лиц, которые отказались вернуться в Советский Союз, рассматривали в качестве перебежчиков в лагерь врагов. Их действия квалифицировались как измена.