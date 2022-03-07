В России предложили запретить въезд покинувшим страну бизнесменам и актерам

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить обратный въезд бизнесменам и актерам, покинувшим страну после начала спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нужно запретить обратный въезд в страну всем, кто сбежал. В такое время всем нужно объединяться и созидать ради развития и укрепления России», — отметил он, назвав уехавших «сбежавшими гастролерами».

Комментируя свою позицию, Хамзаев заявил, что в стране «появилась группа паникеров, которая своим вирусом пытается дестабилизировать общую атмосферу». По его словам, уехавшие из страны деятели искусств, блогеры и олигархи «предпочли родине "островки счастья" в других странах». «Зарабатывают деньги тут, а убегают при первых сложностях. Нет лучшего времени, чем отделить зерна от плевел», — добавил он.

Ранее член делегации Украины, лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия раскрыл время и место третьего раунда переговоров с российской стороной.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. В течения дня президент Украины Владимир Зеленский разорвал дипломатические отношения с Россией. 25 февраля заявил, что Киев готов к переговорам.