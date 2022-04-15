Начальник одного из управлений областного Минстроя предстанет перед судом

Чиновника Минстроя Челябинской области осудят за взятку в виде скидки на Kia Sorento

В Челябинской области начальник управления регионального Госстройнадзора Министерства строительства и инфраструктуры предстанет перед судом по делу о коррупции. Об этом в пятницу, 15 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинского района Магнитогорска.

По версии следствия, 20 июля прошлого года фигурант через посредника получил взятку от предпринимателя в виде незаконного оказания услуги имущественного характера — скидки в размере 387 тысяч рублей на приобретенную в автосалоне машину Kia Sorento. За это чиновник выдал предпринимателю заключение о соответствии торгового объекта строительным нормам, несмотря на нарушения.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. 27 января 2022 года мужчину задержали. Ранее сообщалось, что речь идет о Евгении Ефименко, который работал в региональном Минстрое с 2007 года. Как пишет издание 74.ru, он имеет звания «Почетный строитель России» и «Заслуженный строитель Челябинской области».