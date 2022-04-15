В центре Гамалеи назвали сроки третьей фазы исследования назальной вакцины

Гинцбург сообщил, что третья фаза исследований назальной вакцины начнется через две недели

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал сроки начала третьей фазы исследований назальной вакцины против коронавируса. Он отметил, что это произойдет через одну-две недели, передает ТАСС.

Ученый отметил, что эта форма препарата уже зарегистрирована по итогам первой и второй стадий исследования. Он добавил, что результаты могут стать принципиально новым шагом в борьбе с заболеваниями, передающимися воздушно-капельным путем.

«Через неделю-две мы планируем начать третью фазу, которая экспериментально покажет, что после назальной вакцины человек обладает стерильным иммунитетом», — сообщил Гинцбург.

10 апреля глава Центра имени Гамалеи рассказал о планируемых исследованиях назальной вакцины. По его словам, в рамках пострегистрационных исследований будет осуществлено исследование, цель которого узнать, дает ли препарат абсолютную защиту от коронавируса.

