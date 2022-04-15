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В центре Гамалеи назвали сроки третьей фазы исследования назальной вакцины

Гинцбург сообщил, что третья фаза исследований назальной вакцины начнется через две недели

Фото: Pixabay

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал сроки начала третьей фазы исследований назальной вакцины против коронавируса. Он отметил, что это произойдет через одну-две недели, передает ТАСС.

Ученый отметил, что эта форма препарата уже зарегистрирована по итогам первой и второй стадий исследования. Он добавил, что результаты могут стать принципиально новым шагом в борьбе с заболеваниями, передающимися воздушно-капельным путем.

«Через неделю-две мы планируем начать третью фазу, которая экспериментально покажет, что после назальной вакцины человек обладает стерильным иммунитетом», — сообщил Гинцбург.

10 апреля глава Центра имени Гамалеи рассказал о планируемых исследованиях назальной вакцины. По его словам, в рамках пострегистрационных исследований будет осуществлено исследование, цель которого узнать, дает ли препарат абсолютную защиту от коронавируса.

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Марина Совина
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