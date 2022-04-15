Названа стоимость Xiaomi Redmi Note 11 в России

Xiaomi оценила смартфоны Redmi Note 11 в России в 39 990 рублей

Xiaomi начала принимать предзаказы на смартфоны серии Xiaomi Redmi Note 11 в России и назвала их стоимость. Об этом сообщается на сайте компании.

В линейку девайсов входят аппараты Xiaomi Redmi Note 11 и Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Глобальный анонс гаджетов состоялся в начале 2021 года. Аппараты имеют стеклянный корпус, защиту от влаги и пыли по стандарту IP53, встроенную в экран фронтальную камеру, дактилоскопический сенсор на боковой панели.

Базовый Xiaomi Redmi Note 11 получил 6,67-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением 2400х1080 пикселей и частотой 120 герц, защитное стекло Corning Gorilla Glass 5, процессор Mediatek Helio G96, от 6 гигабайт оперативной и 64 гигабайт встроенной памяти. Устройство оснащено камерой с объективами разрешением 108, 8, 2 и 2 мегапикселя, аккумулятором емкостью 5000 миллиампер-часов. Гаджет оценили в 39 990 рублей.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro отличается от начального смартфона серии наличием процессора Snapdragon 695, поддержкой 5G. Стоимость девайса с 6 гигабайтами оперативной и 64 гигабайтами встроенной памяти составляет 40 990 рублей, имеющая 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти модель оценена в 44 990 рублей.

Старт продаж смартфонов намечен на 21 апреля. По информации Xiaomi, на время оформления предзаказов будут действовать скидки.

В середине апреля Xiaomi анонсировала в России новый смартфон 12X. Аппарат с 6,28-дюймовым AMOLED-дисплеем, процессором Snapdragon 870 с поддержкой 5G, камерой с объективами разрешением 50, 13 и 5 мегапикселей оценили в 79 990 рублей.