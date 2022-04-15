Китай отказался поддерживать экономику дешевыми кредитами

Народный банк Китая оставил ключевую ставку без изменений

Народный банк Китая не стал снижать ключевую ставку и таким образом отказался поддерживать национальную экономику дешевыми кредитами в условиях возможной новой рецессии, сообщает CNBC.

Ставка по однолетнему кредиту, считающаяся главным индикатором стоимости заимствований на рынке, осталась на прежнем уровне 2,85 процента годовых.

Аналитики в то же время ожидали снижения ставки, поскольку новая масштабная вспышка коронавируса угрожает очередным спадом экономики. Локдаун уже введен в Шанхае, и специалисты опасаются очередного закрытия производств в разных регионах страны.

Кроме того, власти Китая в последнее время активно призывали к смягчению денежно-кредитной политики ради поддержания экономики. С такими заявлениями, в частности, выступал вице-премьер Ли Кэцян.

