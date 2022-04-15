Европе предсказали зависимость от российского газа на годы

Вице-премьер Новак предсказал Европе годы зависимости от российского газа

Вице-премьер Александр Новак, курирующий топливно-энергетический сектор, предсказал, что страны Европы будут зависеть от российского газа в течение как минимум пяти ближайших лет. Такую точку зрения он изложил в колонке (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

«Ключевые игроки отрасли сходятся во мнении, что полностью заместить российские нефть и газ в перспективе 5-10 лет вряд ли удастся», — отметил Новак. По его словам, доля поставок нефти в страны Евросоюза в настоящее время достигает 30 процентов, газа — 40 процентов.

«Снизить зависимость от российского газа в Европе попытались при помощи угля, цена на который также выросла. Стремительный возврат к угольной генерации происходит на фоне заявлений стран ЕС о декарбонизации экономики и выходе на углеродную нейтральность к 2050 году», — пишет вице-премьер.

По его словам, европейские политики сейчас вынуждены искать альтернативу российским источникам энергии «в результате созданной самими же европейцами турбулентности на рынке энергоресурсов».

В начале марта США ввели запрет на импорт нефти из России. Аналогичные призывы звучали в ЕС, однако правительства и местные энергетические компании признавали, что полностью отказаться от российских энергоносителей в обозримом будущем невозможно. В рамках пятого пакета санкций был анонсирован отказ от импорта российского угля с августа нынешнего года.

