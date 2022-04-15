Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Помощник Путина предупредил о новых санкциях против России

Помощник Путина Орешкин предупредил о вводе новых санкций против России
Максим Орешкин

Максим Орешкин. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Помощник президента Владимира Путина Максим Орешкин считает, что экономическую войну против России никто не собирается прекращать. Он предупредил, что Запад будет вводить новые санкции. Его слова передает ТАСС.

«Те или иные банки, те или иные компании могут попасть под ограничения, и если у них будут доллары, евро, иены или фунты, они могут быть в любой момент заморожены», — рассказал Орешкин в интервью журналистке Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, в случае необходимости власти примут дополнительные решения в социальной сфере. Помощник президента уточнил, что ситуация с доходами населения будет внимательно анализироваться. «Перед правительством поставлена задача по снижению уровня бедности в этом году», — напомнил он.

Орешкин также заметил, что ограничения на продажу валюты в России защищают держателей от серьезных рисков.

8 апреля Евросоюз принял пятый пакет санкций против России, включающий запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кремль сформулировал первостепенную задачу спецоперации на Украине
Кремль прокомментировал обстрелы Белгородской и Брянской областей
В Кремле отвергли сомнения в выполнении целей спецоперации на Украине
Психолог рассказала о правильной реакции на признание жертвы изнасилования
Сергей Лазарев опроверг свой отъезд из России
Кремль ответил на вопрос о планах Путина на поездки в регионы
Экономист указал на два пути индексации прожиточного минимума и МРОТ в России
ВЦИОМ сообщил о росте одобрения деятельности президента России
Названа стоимость Xiaomi Redmi Note 11 в России
Российские компании начали присматриваться к восточным биржам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.