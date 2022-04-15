Помощник Путина предупредил о новых санкциях против России

Помощник Путина Орешкин предупредил о вводе новых санкций против России

Помощник президента Владимира Путина Максим Орешкин считает, что экономическую войну против России никто не собирается прекращать. Он предупредил, что Запад будет вводить новые санкции. Его слова передает ТАСС.

«Те или иные банки, те или иные компании могут попасть под ограничения, и если у них будут доллары, евро, иены или фунты, они могут быть в любой момент заморожены», — рассказал Орешкин в интервью журналистке Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, в случае необходимости власти примут дополнительные решения в социальной сфере. Помощник президента уточнил, что ситуация с доходами населения будет внимательно анализироваться. «Перед правительством поставлена задача по снижению уровня бедности в этом году», — напомнил он.

Орешкин также заметил, что ограничения на продажу валюты в России защищают держателей от серьезных рисков.

8 апреля Евросоюз принял пятый пакет санкций против России, включающий запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС.