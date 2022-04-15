В поведении Байдена увидели возможную опасность

Политолог Баширов заявил, что поведение Байдена указывает на возможную опасность

Президент США Джо Байден является главнокомандующим вооруженными силами и может отдавать приказы о запуске ядерных ракет, имея право последней подписи, объяснил «Ленте.ру» политтехнолог Марат Баширов. С этой точки зрения его поведение может свидетельствовать о возможной опасности, считает специалист.

Президент США Джо Байден в ходе выступления в Гринсборо, штат Северная Каролина, растерялся и подал руку пустоте для рукопожатия. Закончив свое выступление фразой «Да благословит вас всех Бог», американский лидер повернулся, чтобы что-то сказать пустоте рядом, и подал ей руку. Затем Байден принялся оглядывать сцену в растерянности и начал бесцельно бродить по переполненному залу. Когда зазвучала музыка, отмечавшая завершение речи президента, он повернулся спиной к аудитории.

Это случилось на фоне снижения рейтинга Джо Байдена в США.

Замена Байдена

«В 1988 году Байдену была проведена операция на мозге, у него есть вполне понятный диагноз, связанный с кровеносными сосудами, это генетическое заболевание, передавшееся от родителей, — сказал Баширов. — В Конституции США есть положение, подразумевающее неспособность президентов исполнять свои обязанности и дающее возможность досрочно освободить человека от должности, но это довольно длительная процедура».

Республиканцы, активно ведущие избирательную кампанию перед выборами в Конгресс 2 ноября обязательно используют ситуацию со здоровьем Байдена. Но проблема, по словам политтехнолога, в том, что, если действующего президента снимут с его высокого поста, его место займет вице-президент Камала Харрис.

«Вопрос в том, когда запускать процедуру. Ожидается, что республиканцы получат преимущество в нижней палате, а вот с верхней все сложнее: перевес там составляет порядка десяти голосов, есть еще и независимые кандидаты. А Харрис в силу особенностей американского законодательства обладает такой золотой акцией: в случае распределения голосов 50 на 50, ее голос будет решающим», — объяснил политтехнолог.

Ядерная кнопка

Таким образом следующие полгода до выборов в Конгресс, по его мнению, будут довольно тревожными. Ведь важно помнить еще и о том, что Байден является главнокомандующим Вооруженными силами США.

«Мы подозреваем, что в определенные моменты президент может быть не в полной мере адекватен, и это тревожит весь мир, ведь у него есть ядерная кнопка. Это непростая процедура, но все же у Байдена есть право последнего нажатия, последней подписи. Сама процедура выглядит следующим образом: сначала идет указ главнокомандующего, затем решение военнослужащих, и только потом наносится удар. Но дело в том, что происходит это все буквально в течение нескольких минут. И если Байдена мы хотя бы видим, можем делать какие-то выводы о состоянии его здоровья, то о тех военнослужащих не знаем вообще ничего», — заключил Баширов.

Он добавил, что, несмотря на недовольство многих граждан США главой государства, протестов ждать не стоит из-за крайне жесткого законодательства в вопросе полномочий сотрудников правоохранительных органов. Выступления людей, по мнению политтехнолога, не приведут к изменению политики властей.

Ранее супруга Байдена Джилл в автобиографии рассказала, что американский лидер едва не умер от разрыва аневризмы в 1988 году. Она поделилась, что врачи, ожидая скорого конца, уже пригласили к нему священника, но Джилл с криками его выгнала. После этого Байдену потребовалось восемь месяцев, чтобы восстановиться.