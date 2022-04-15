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Психолог рассказал о неожиданной пользе объятий

Психолог Раалте рассказала, что объятия помогают начать более чутко воспринимать партнера

Фото: Candice Picard / Unsplash

Психолог и кандидат медицинских наук Лиза Ван Раалте рассказала о неожиданной пользе объятий. В статье для издания Psychology Today она написала, что объятия не только улучшают отношения в паре, но и помогают успокоиться и повысить уровень гормонов радости.

Психолог объяснила, что, обнимая любимого человека, можно снять как физическое, так и эмоциональное напряжение. «Мы обнимаем только тех, с кем мы чувствуем себя в безопасности и с кем мы можем себе позволить быть уязвимыми», — отмечает Раалте.

Исследования показывают, что нежные прикосновения помогают увеличить уровень доверия в паре и начать более чутко воспринимать партнера. Кроме того, они влияют на выработку гормона окситоцина, который вызывает положительные эмоции. «Окситоцин — естественный гормон любви, который помогает нам чувствовать себя ближе к нашим партнерам. Когда мы обнимаемся, мы чувствуем прилив положительных эмоций, таких как любовь, безопасность и доверие», — дополнила психолог.

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Раалте предупредила, что не всем могут быть приятны объятия, так как каждый человек имеет индивидуальный предел допустимых прикосновений к телу. «Поскольку объятия для некоторых могут быть не такими привлекательными или желанными, как для других, важно уточнить у своего партнера, хочет ли он обниматься, и даже заранее установить, как долго», — советует она.

Специалистка порекомендовала чаще поддерживать телесный контакт через объятия с партнером и больше обнимать близких и родных, чтобы удовлетворять потребность в привязанности и чувствовать себя лучше.

Ранее психолог дал советы по ведению бюджета в паре и отметил, что данный процесс хорошо влияет на отношения.

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Елена Матвиенко
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