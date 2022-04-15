США обучат украинских военных для боев в Донбассе

WP: Минобороны США разрабатывает план обучения украинских военных работе с новым оружием

Министерство обороны США разрабатывает план обучения украинских военных работе с новым вооружением. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

По словам высокопоставленного представителя министерства, обучение продлится несколько дней. За это время украинские солдаты должны освоить основы использования 155-миллиметровых гаубиц, противоартиллерийских радаров и радаров систем противовоздушной обороны (ПВО) Sentinel.

Администрация американского президента Джо Байдена предполагает, что следующая стадия спецоперации пройдет на территории Донбасса. Там, по данным США, могут происходить крупные бои и столкновения на открытых полях. Исходя из этих предположений, Вашингтон значительно расширил перечень видов вооружений, предоставляемых Вооруженным силам Украины (ВСУ). По данным газеты, США впервые поставят противопехотные мины, дальнобойную артиллерию, бронетехнику и средства радиолокационной защиты.

Ранее высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что Вашингтон рассчитывает завершить отправку всей военной помощи Украине в рамках нового пакета на 800 миллионов долларов в течение месяца. По его словам, доставка помощи потребует множества транспортных авиарейсов «на протяжении многих дней». По данным WP, Россия в ответ на это направила США ноту с требованием «прекратить безответственную милитаризацию Украины».