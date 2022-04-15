Россиянам назвали уменьшающее риск развития тромбов лакомство

Гематолог Голубенко заявила, что горький шоколад препятствует образованию тромбов

Врач-гематолог, кандидат медицинских наук Рамиля Голубенко назвала горький шоколад продуктом, который препятствует развитию тромбоза, потому что в нем содержится теобромин, помогающий разжижать кровь. Ее слова передает онлайн-издание «Доктор Питер».

Специалист заявила россиянам, что теобрамин воздействует на организм так же, как кофеин: расширяет просвет кровеносных сосудов, делает их более эластичными, а кровь — менее густой. Для снижения риска образования тромбов, по словам Голубенко, достаточно несколько кусочков шоколада в день.

Кроме того, Голубенко напомнила, что в этом лакомстве содержатся природные антиоксиданты, полифероны, аргинин и витамины группы В, уменьшающие нервное напряжение и снижающие высокое давление.

При этом врач подчеркнула, что для профилактики тромбов можно использовать только качественный горький шоколад с высоким содержанием какао-бобов. По ее словам, молочный шоколад и шоколадные батончики с начинками плохо усваиваются организмом и провоцируют образование холестериновых бляшек, то есть ухудшают состояние сердечно-сосудистой системы.

Ранее сертифицированный диетолог Сидней Грин рассказала о том, почему важно ежедневно есть орехи. Специалист уверяет, что они улучшают психическое и физическое состояние, а также благодаря магнию положительно воздействуют на состояние нервной системы.