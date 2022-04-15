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В Германии выступили за повышение качества и количества поставок оружия Украине

Вице-канцлер Германии Хабек заявил о необходимости повысить число поставок оружия Киеву

Фото: Pixabay

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек выступил за повышение числа и количества поставок оружия Украине. При этом он отметил, что данный вопрос необходимо обсудить с коллегами по НАТО и Евросоюзу, сообщает РИА Новости.

«Мое ведомство отвечает за контроль над экспортом промышленной продукции — в этих рамках мы все одобрили без промедления и будем также одобрять без промедления в будущем. Пока это не включает тяжелые танки или истребители», — заявил министр.

Он подчеркнул, что в связи с тем, что боевые действия на Украине стали более ожесточенными, необходимо повысить «количество и качество поставляемого оружия». При этом от отметил, что хоть Берлину и следует оказать поддержку Киеву, сам он при этом не должен стать целью для возможного нападения Москвы.

Ранее доктор военных наук Константин Сивков заявил, что основная часть боевых самолетов и вертолетов Украины была уничтожена в начале военной спецоперации России по защите Донбасса. По его словам, по этой причине в настоящее время единичные летательные аппараты военно-воздушных сил (ВВС) Украины не могут существенно влиять на развитие событий.

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Марина Совина
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